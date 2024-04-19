Шойгу поручил нарастить темпы производства танков Т-80БВМ
Омск, 19 апреля, 2024, 08:39 — ИА Регнум. Глава Минобороны России генерал армии Сергей Шойгу в ходе поездки в Омск поручил нарастить объёмы производства танков Т-80БВМ. Об этом 19 апреля сообщили в военном ведомстве.
Отмечается, что очередная партия этих боевых машин готова к отправке в Вооружённые силы России и уже погружена на железнодорожные платформы для отправки в зону проведения спецоперации.
«Когда начали большую программу по созданию дополнительной защиты для танков, мы искали сплавы и технические решения. Всё это сделали. Теперь надо увеличивать темпы производства», — заявил министр.
Как сообщало ИА Регнум, ранее 19 апреля Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятии оборонно-промышленного комплекса в Омской области, выпускающем танки и тяжёлые огнемётные системы. После инспекции министр провёл совещание.
Шойгу 17 апреля поручил максимально быстро принимать на вооружение перспективные средства при успешном прохождении ими испытания в зоне проведения СВО. При этом предприятия должны быть готовы запустить серийный выпуск таких изделий в кратчайшие сроки.