Омск, 19 апреля, 2024, 08:39 — ИА Регнум. Глава Минобороны России генерал армии Сергей Шойгу в ходе поездки в Омск поручил нарастить объёмы производства танков Т-80БВМ. Об этом 19 апреля сообщили в военном ведомстве.

Валерий Шарифулин/ТАСС

Отмечается, что очередная партия этих боевых машин готова к отправке в Вооружённые силы России и уже погружена на железнодорожные платформы для отправки в зону проведения спецоперации.

«Когда начали большую программу по созданию дополнительной защиты для танков, мы искали сплавы и технические решения. Всё это сделали. Теперь надо увеличивать темпы производства», — заявил министр.

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Как сообщало ИА Регнум, ранее 19 апреля Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятии оборонно-промышленного комплекса в Омской области, выпускающем танки и тяжёлые огнемётные системы. После инспекции министр провёл совещание.

Шойгу 17 апреля поручил максимально быстро принимать на вооружение перспективные средства при успешном прохождении ими испытания в зоне проведения СВО. При этом предприятия должны быть готовы запустить серийный выпуск таких изделий в кратчайшие сроки.