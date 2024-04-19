Москва, 19 апреля, 2024, 08:26 — ИА Регнум. По предварительным данным, к крушению бомбардировщика Ту-22М3 в Ставропольском крае могла привести техническая неисправность. Об этом 19 апреля сообщили в Министерстве обороны РФ.

Пресс-служба Министерства обороны РФ/ТАСС

«По предварительным данным, причиной аварии стала техническая неисправность», ― говорится в сообщении ведомства.

В министерстве уточнили, что в момент аварии боекомплекта на борту воздушного судна не было.

Также в Минобороны добавили, что троих лётчиков нашли, их эвакуировала группа поиска и спасания. В настоящее время ведут поиски ещё одного пилота.

Как сообщало ИА Регнум, 19 апреля губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что в Красногвардейском округе потерпел крушение самолёт. Воздушное судно упало в поле.

При этом лётчики смогли катапультироваться. По данным главы региона, разрушений и жертв удалось избежать.

Позднее в Минобороны уточнили, что на Ставрополье разбился бомбардировщик Ту-22М3 Воздушно-космических сил (ВКС) России. В ведомстве добавили, что самолёт возвращался на аэродром базирования после выполнения боевой задачи.

Позднее стало известно о том, что двух членов экипажа рухнувшего самолёта нашли. Они живы, их повезли в больницу. На место происшествия выехали все службы.