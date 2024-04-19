Ставрополь, 19 апреля, 2024, 08:13 — ИА Регнум. В Ставропольском крае нашли двух членов экипажа самолёта, который потерпел крушение в Красногвардейском округе. Об этом 19 апреля сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.

Минобороны РФ/ТАСС

Пилоты успели катапультироваться.

«Они живы, везём в больницу. На место происшествия выехали все службы», ― написал в Telegram-канале глава региона.

Других подробностей о состоянии пилотов губернатор не привёл.

Как сообщало ИА Регнум, 19 апреля Владимиров сообщил, что в Красногвардейском округе потерпел крушение самолёт. Воздушное судно упало в поле.

При этом лётчики смогли катапультироваться. По данным губернатора, разрушений и жертв удалось избежать.

Позднее в Минобороны уточнили, что на Ставрополье разбился бомбардировщик Ту-22М3 Воздушно-космических сил (ВКС) России. В ведомстве добавили, что самолёт возвращался на аэродром базирования после выполнения боевой задачи.