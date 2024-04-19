Киев, 19 апреля, 2024, 08:03 — ИА Регнум. Руководитель пресс-центра сил обороны Юга Наталья Гуменюк уволена после скандала в связи с систематическим препятствованием работе СМИ. Об этом 19 апреля сообщил Генеральный штаб ВСУ в своём Telegram-канале.

Кадр из видео Наталья Гуменюк

«Генеральным штабом Вооруженных сил Украины проведены ротационные мероприятия в отношении начальника Центра стратегических коммуникаций Сил обороны Юга. В частности, принято решение о завершении командировки и исключения из сил и средств соответствующей группировки войск полковника Натальи Гуменюк с 19.04.2024 г.», — уточняется в сообщении Генштаба.

Отмечается, что в настоящий момент идёт отбор специалиста, который станет новым «голосом» сил обороны Юга.

Представители СМИ Украины 16 апреля обратились к главкому ВСУ Александру Сырскому и министру обороны страны с требованием уволить Гуменюк с должности начальника пресс-центра сил обороны «Юг». Представители прессы попросили заменить Гуменюк на более компетентное лицо, умеющее профессионально и адекватно взаимодействовать с журналистами.

Гуменюк с весны 2022 года возглавляла объединенный координационный пресс-центр сил обороны «Юг». До этого работала помощником начальника регионального управления морской охраны госпогранслужбы Украины.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Наталья Гуменюк в декабре 2023 года уже уходила с поста руководителя Объединённого координационного пресс-центра сил обороны Украины «Юг». Причину такого решения она не назвала и не сообщила, где будет работать дальше.