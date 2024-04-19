Париж, 19 апреля, 2024, 08:03 — ИА Регнум. Американские истребители F-16, которые Украина рассчитывает получить от западных союзников, имеют ряд существенных недостатков, которые не позволят Киеву добиться результатов. Об этом 19 апреля заявил в беседе с «РИА Новости» французский эксперт в сфере авиации и экс-пилот Сириль де Латтр.

Иван Шилов ИА Регнум F-16

«F-16 — это совершенно не то волшебное оружие, которое могут использовать украинцы. Вся техника, которую поставил Запад… она неизбежно в какой-то момент сгорит», — указал он.

Как отметил собеседник агентства, F-16, как и другие истребители подобного типа, не могут базироваться близко к линии боевого соприкосновения. Однако даже в случае их размещения на западе Украины они могут быть уничтожены российскими дальнобойными и крылатыми ракетами, такими как «Калибр».

Кроме того, F-16, по сравнению с российскими МиГ-29 и истребителями типа Су, ограничены в использовании, поскольку американские самолёты не способны приземляться на неподготовленные взлётно-посадочные полосы, нужны оснащённые авиабазы.

Как передавало ИА Регнум, ранее о бессмысленности поставок Киеву истребителей F-16 заявил немецкий журналист Юлиан Рёпке. Как указал журналист, истребители станут лёгкой целью для Вооружённых сил России и будут уничтожаться ещё на земле. Рёпке также подчеркнул, что истребители совершенно бесполезны без создания Украиной эффективной противовоздушной обороны.

В марте президент России Владимир Путин в ходе совещания с военными лётчиками заявил, что поставки F-16 не изменят ситуацию в зоне проведения специальной военной операции. Кроме того, истребители будут нещадно уничтожаться, как и другая западная техника, переданная ВСУ.