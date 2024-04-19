Исфахан, Иран, 19 апреля, 2024, 06:19 — ИА Регнум. Ядерные объекты Ирана в провинции Исфахан находятся в полной безопасности, никаких происшествий на фоне сообщений об ударах Израиля не зафиксировано. Об этом 19 апреля сообщило иранское агентство Tansim.

Иван Шилов ИА Регнум Израиль, Иран

«Сообщение некоторых зарубежных СМИ об инцидентах на этих объектах не соответствуют действительности», — говорится в сообщении.

В пятницу утром телеканал ABC News сообщил, что Израиль нанёс ракетный удар по объекту в Иране. По данным агентства Associated Press, в районе аэропорта в Исфахане в центральной части Ирана прогремели взрывы. Отмечалось, что в городе находится крупная авиабаза иранских военных, а также объекты, которые могут быть связаны с ядерной программой Ирана.

Как передавало ИА Регнум, 1 апреля израильские ВВС нанесли ракетный удар по иранскому консульству в Дамаске, в результате которого погибли несколько иранских военных советников, в том числе два генерала Корпуса стражей Исламской революции (КСИР). В ночь на 14 апреля Иран нанёс ответный массированный удар по израильской территории, применив более 200 ракет и беспилотных летательных аппаратов.