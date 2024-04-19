Биробиджан, 19 апреля, 2024, 05:54 — ИА Регнум. Стрельбу из ружья открыл пьяный мужчина по сотрудникам полиции, приехавшим по вызову его родственницы в Еврейском автономном округе (ЕАО). Об этом 19 апреля сообщила пресс-служба ГУ МВД автономии.

Paul Wordingham Стрельба

Информация о правонарушении поступила в дежурную часть пункта полиции в селе Амурзет от женщины 1994 года рождения. Она сообщила, что её близкий родственник, находящийся в состоянии сильного алкогольного опьянения, ведёт себя агрессивно, он вооружён гладкоствольным ружьём и угрожает расправой.

На вызов приехал экипаж сотрудников полиции в составе трёх человек. Пьяный мужчина открыл огонь по сотрудникам с крыльца жилого дома. В результате чего двое полицейских получили ранения и госпитализированы, их жизни и здоровью ничего не угрожает. Сам мужчина, стрелявший в сотрудников полиции, погиб.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Прокуратура автономии организовала проверку по факту стрельбы.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Санкт-Петербурге мужчина с собакой открыл стрельбу в пункте выдачи одного из маркетплейсов. Мужчина начал стрелять в ответ на замечание о собаке. Он произвёл несколько выстрелов из аэрозольного пистолета в сторону сотрудника пункта выдачи. Злоумышленника задержали и доставили в полицию.

Вечером 18 марта в ресторане «Чабрец» в Санкт-Петербурге между двумя посетителями произошёл конфликт. В ходе конфликта один из мужчин выстрелил несколько раз в собеседника, пострадавший скончался на месте происшествия. Подозреваемый в стрельбе не скрывался и не оказал сопротивления полиции. Следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве.