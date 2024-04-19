Нью-Йорк, США, 19 апреля, 2024, 03:00 — ИА Регнум. Делегации арабских стран покинули зал заседания Совета Безопасности (СБ) ООН, когда свое выступление на мероприятии начал постоянный представитель Израиля Гилад Эрдан. Трансляция с места встречи велась на сайте всемирной организации.

U.S. Department of State Заседание Совета Безопасности ООН

Посреди мероприятия из помещения вышло несколько десятков дипломатов, которые не захотели слушать своего израильского коллегу.

Как сообщало ИА Регнум, 18 апреля США наложили вето, чтобы заблокировать проект резолюции Совбеза ООН, которая содержала рекомендацию признать Палестину полноправным членом этой всемирной организации.

Документ представил Алжир. Его инициативу поддержали 12 членов СБ ООН, включая Россию и Китай. Швейцария и Британия от голосования воздержались.

Глава МИД Израиля Исраэль Кац поблагодарил США за применение права вето в отношении резолюции по Палестине. По его мнению, предложение признать палестинское государство стало бы наградой за терроризм, за которым якобы стоит радикальное движение ХАМАС.