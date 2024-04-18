Филадельфия, США, 19 апреля, 2024, 00:38 — ИА Регнум. Между свободой и демократией предложил выбрать президент США Джозеф Байден, допустив оговорку во время выступления в ходе предвыборного мероприятия в штате Пенсильвания. Трансляция велась 18 апреля на YouTube канале главы Белого дома.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

«Готовы ли вы выбрать единство, а не разделение? Достоинство, а не разрушение? Правду, а не ложь? Готовы ли вы выбрать свободу, а не демократию? Потому что это Америка», — заявил политик, выступая перед сторонниками в Филадельфии.

Кроме того, Байден вновь пошутил о своём возрасте, подчеркнув, что он занимается политикой очень долго, хотя по его внешнему виду этого сказать нельзя, так как, по мнению президента США, он выглядит всего на 40 лет.

Байден является старейшим главой государства в истории США, в ноябре прошлого года ему исполнился 81 год. При этом он постоянно допускает оговорки и ляпы в ходе публичных выступлений и попадает в неловкие ситуации. Его политические оппоненты из Республиканской партии активно используют эту особенность американского лидера в межпартийной борьбе, чтобы поставить под сомнение способность Байдена эффективно руководить страной.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил президент США Байден во время выступления в штате Пенсильвания, тело его дяди Эмброуза Финнегана, погибшего в годы Второй мировой войны в Новой Гвинее, могли съесть каннибалы.

По официальным документам, Финнеган вылетал в последнем рейсе не на разведку, а выполнял курьерское задание. Самолёт совершил вынужденную посадку возле Новой Гвинеи на воду по неизвестной причине. Трое из членов экипажа погибли, одному удалось спастись. В ходе поисковой операции на следующий день не удалось найти ни тел погибших, ни самолёта.

В октябре 2022 года Байден на выступлении заявил, что его сын погиб в Ираке. При этом сын президента, хоть и проходил воинскую службу в Ираке в 2008–2009 годах, но умер в 2015 году от рака мозга.

Бывший спикер палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти в марте отметил, что Байден постоянно выступает с телесуфлёрами или по блокнотам, а при отклонении от написанного не может нормально говорить. Политик заявил, что в таком возрасте не стоит занимать пост президента.