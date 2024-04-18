Вашингтон, 19 апреля, 2024, 00:02 — ИА Регнум. НАТО не видит условий для приглашения Украины в альянс до саммита в июле. Об этом в ходе форума по безопасности и обороне 18 апреля заявил заместитель генерального секретаря Североатлантического альянса Мирча Джоанэ.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина и НАТО

«Я буду откровенен, я не считаю, что к саммиту в Вашингтоне сложатся условия для приглашения Украины в НАТО», — указал Джоанэ, отвечая на вопрос журналиста. Его слова приводит британская радиостанция LBC.

Саммит НАТО, посвящённый 75-летию альянса, пройдёт в столице Соединённых Штатов Америки Вашингтоне с 9 по 11 июля 2024 года. Участниками встречи станут делегации 32 стран — членов Североатлантического альянса, а также представители других приглашённых государств и организаций.

Ранее руководитель пресс-службы Государственного департамента США Мэттью Миллер заявил, что вступление Украины в НАТО может состояться только после завершения нынешнего конфликта. Издание The New York Times со ссылкой на высокопоставленных чиновников сообщало, что лидеры стран НАТО на предстоящем саммите в Вашингтоне не намерены приглашать Украину в альянс из-за соглашения о коллективной безопасности.

Как передавало ИА Регнум, посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов подчёркивал, что членство Украины в НАТО категорически неприемлемо для Москвы ни при каких обстоятельствах. По его словам, перспектива такого развития событий представляет угрозу национальной безопасности России.