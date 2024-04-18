Белгород, 18 апреля, 2024, 23:48 — ИА Регнум. Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявляется в Белгороде, сообщили 18 апреля в городской администрации.

Таисия Лисковец/РИА Новости

«РСЧС: Внимание! Объявлена опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны», — отмечается в Telegram-канале.

При этом в городе и Белгородском районе отменили угрозу ракетного нападения. Режим тревоги длился 16 минут.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь с 17 на 18 апреля в Белгороде и Белгородском районе также запускалась сирена ракетной опасности. Кроме того, в городе объявлялась угроза атаки БПЛА.

Минобороны России проинформировало, что 17 апреля в Белгородской области сбили 14 ракет реактивной системы залпового огня (РСЗО) RM-70 Vampire. Утром 18 апреля глава региона Вячеслав Гладков написал, что на подлёте к Белгороду уничтожили 21 воздушную цель.

В Минобороны уточнили, что силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь обезвредили в области в общей сложности две ракеты, 19 реактивных снарядов, 16 беспилотников и два малоразмерных воздушных шара.