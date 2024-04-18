Москва, 18 апреля, 2024, 23:24 — ИА Регнум. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о расследовании дела о нападении на журналистов газеты «Известия» в Москве, 18 апреля сообщили в пресс-службе ведомства.

Александр Вильф/РИА Новости

«Председатель СК России Бастрыкин А. И. поручил руководителю ГСУ СК России по г. Москве Стрижову А. А. представить доклад по уголовному делу. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК России», отметили в Следственном комитете.

Как сообщало ИА Регнум, на съёмочную группу «Известий» напали в жилом доме на Мосфильмовской улице в Москве. Журналисты находились там по заданию редакции. В ходе нападения житель дома повредил им видеокамеру.

По факту происшествия Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов.

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Съёмочная группа снимала репортаж в доме Вероники Ермиловой, которую западные СМИ представили как «любовницу» немецко-американского миллиардера Карла-Эривана Хауба, признанного погибшим в 2018 году во время катания на лыжах в Альпах. Согласно сообщениям прессы, за три дня до исчезновения предприниматель звонил ей и якобы хотел инсценировать свою гибель, а после бежать в Россию.

СМИ утверждают, что Хауб сейчас живёт именно у Ермиловой. Сама женщина заявила в беседе с ИА Регнум, что знает бизнесмена, но не видела его уже давно. Она отметила, что живёт с мужем и ребёнком, а также призналась, что до сих пор находится в шоке от работы западных журналистов.