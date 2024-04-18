Белгород, 18 апреля, 2024, 23:04 — ИА Регнум. Режим ракетной опасности объявлен в Белгороде и Белгородском районе, сообщил 18 апреля глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

Таисия Лисковец/РИА Новости

«В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности», — написал он в своём Telegram-канале.

Губернатор рекомендовал жителям не подходить к окнам и найти укрытие или другое безопасное место.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь с 17 на 18 апреля российские средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаки ВСУ в Белгородской, Воронежской, Ростовской областях. Украинские войска пытались ударить по регионам оперативно-тактическими ракетами «Точка-У», снарядами реактивной системы залпового огня (РСЗО) RM-70 «Вампир», беспилотными летальными аппаратами (БПЛА и малоразмерными воздушными шарами).

В Белгородской области силы ПВО России уничтожили две ракеты, два воздушных шара, 19 реактивных снарядов и 16 дронов, а в Воронежской — один дрон и три метеозонда. В Ростовской области удалось сбить три БПЛА. При падении обломков одного из этих беспилотников пострадал сотрудник промышленного предприятия в городе Каменск-Шахтинский.