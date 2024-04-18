Идлиб, Сирия, 18 апреля, 2024, 22:41 — ИА Регнум. Воздушно-космические силы Российской Федерации за прошедшие сутки уничтожили пять мест базирования боевиков, укрывшихся в районах горного массива в сирийской провинции Хомс. Об этом в четверг, 18 апреля, сообщил в заместитель руководителя Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) генерал-майор Юрий Попов.

Министерство обороны РФ/РИА Новости

«Ударами ВКС России уничтожены пять мест базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф и укрывавшихся в труднодоступных районах горного массива Эль-Амур в провинции Хомс», — указал он в ходе брифинга.

По его словам, ЦПВС также зафиксировал несколько случаев нарушения протоколов деконфликтации четырьмя парами истребителей F-15, двумя парами штурмовиков A-10 Thunderbolt и одним самолётом радиотехнической разведки и наблюдения MC-12W так называемой международной антитеррористической коалиции, возглавляемой Соединёнными Штатами Америки.

Как передавало ИА Регнум, 17 апреля в Центре по примирению враждующих сторон сообщили об уничтожении трёх пунктов базирования боевиков, укрывшихся в труднодоступных районах горного хребта Аль-Амур в провинции Хомс. Обстрелов позиций правительственных войск Сирии в идлибской зоне деэскалации со стороны боевиков зафиксировано не было.