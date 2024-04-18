Пермь, 18 апреля, 2024, 22:33 — ИА Регнум. Заместитель председателя правительства Пермского края Алексей Дёмкин решил покинуть эту должность из-за скандального высказывания своего сына Ильи. Информацию об отставке подтвердили в пресс-службе краевого кабинета министров.

URA.RU/TASS

Чиновник отметил, что уходит с поста, поскольку понимает всю ответственность.

«Осознаю всю ответственность за высказывание своего сына. Поэтому посчитал правильным написать заявление по собственному желанию. Благодарю коллег из правительства за ценный опыт совместной работы», — сказал он.

Илья Дёмкин постоянно проживает на Бали. Несколько дней назад он выложил в социальных сетях видео, в котором резко заявил, что Пермь ему не нужна.

«Это моё утро субботы! [Зачем] мне Пермь?» — сказал Дёмкин-младший.

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Алексей Дёмкин возглавлял Пермь с марта 2021 года. В июне 2023 года он досрочно покинул пост мэра и начал работать в правительстве Пермского края. На должности вице-премьера Дёмкин курировал работу регионального министерства территориального развития и краевого министерства по делам Коми-Пермяцкого автономного округа.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале 2020 года в Челябинской области с поста уполномоченного по правам человека уволился Антон Шарпилов. Отставку омбудсмен связал со скандалом, в который попали его дети и бывшая супруга.