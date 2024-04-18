Москва, 18 апреля, 2024, 20:42 — ИА Регнум. На площадке Международной медиагруппы «Россия сегодня» Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) 18 апреля провёл круглый стол на тему «Политическая конфигурации в преддверии Единого дня голосования — 2024».

Владимир Смирнов/ТАСС

«Выборы президента — главные выборы России, которые определяют все политические тенденции и направления движения, по которым будет дальше развиваться наша страна. После выборов президента прошел месяц, мы уже на пороге новых электоральных событий, которые связаны с Единым днем голосования — 2024. Выборы президента нашей страны оказали существенное влияние на политический расклад сил, на отношение избирателей к партиям, был достигнут исторический максимум по поддержке президента», — отметил в начале дискуссии модератор круглого стола, управляющий директор ЭИСИ по взаимодействию с экспертным сообществом Фирдус Алиев.

По его словам, в сентябре одновременно пройдут 3500 избирательных кампаний различного уровня, направление грядущей кампании определили выборы президента. О том, что они высоко подняли планку и с точки зрения качества, и с точки зрения результатов, заявил также руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков. Он отметил, что ЕДГ-2024 — предисловие к выборам в Госдуму в 2026 году.

«ЕДГ-2024 нужно воспринимать не только началом нового электорального цикла, но и завершением предыдущего. В целом же речь идет о подготовке более долгосрочной реальности, о том, что Государственная дума, выбранная в 2026 году, будет работать еще 5 лет. Ближайшие выборы — это такой пролог думской кампании и той пятилетки, которая будет с 2026 до 2031 года», — заявил он.

Глава департамента региональных программ ЭИСИ, член Общественной палаты России Дарья Кислицына рассказала, что также необходимо будет выбрать губернаторов 16 регионов. По её словам, сейчас имеется 19 выборных кампаний, из них 16 — прямые, а также начался цикл встреч губернаторов с президентом, отличительная черта которых — поддержка выдвижения на второй срок в отношении практически всех глав регионов.

Выборы президента показали, что расклад политических сил поменялся и прежде всего, такой вывод можно сделать, исходя из отношения избирателей, которое изучили социологи после главных выборов страны, подчеркнул глава департамента политических исследований ВЦИОМ Михаил Мамонов. Социологические данные отразили партийную классификацию, которую предложил руководитель экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов. Другой вариант классификации представил президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг», президент РАСО Евгений Минченко, по мнению которого, в любом случае, независимо от классификаций, все партии находятся в президентской повестке, поддерживая Владимира Путина.

В завершении дискуссии модератор отметил очевидность того, что партия «Единая Россия» сохранит или даже приумножит свою лидерскую позицию, что было предопределено в нескольких разных регионах, КПРФ демонстрирует ниспадающий тренд, совсем чуть-чуть вырываясь вперед конкурентов, ЛДПР с учетом опыта прошедшей кампании нужно сфокусироваться на эффективности партийной повестки, а «Новым людям» будет сложнее всего доказать эффект, который они получили на выборах президента, на региональном уровне.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в тот же день пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что инаугурация президента пройдёт в соответствии с протоколом, но с определёнными нюансами. Он подчеркнул, что церемония инаугурации президента достаточно хорошо прописана, поэтому будут следовать ей.

Выборы президента России прошли с 15 по 17 марта. По итогам обработки 100% протоколов Путин одержал победу с результатом 87,28%. За него проголосовали рекордные 76 млн человек. Остальные кандидаты набрали меньшее число голосов: Николай Харитонов (КПРФ) — 4,31%, Владислав Даванков («Новые люди») — 3,85%, Леонид Слуцкий (ЛДПР) — 3,2%.