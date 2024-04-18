Москва, 18 апреля, 2024, 19:50 — ИА Регнум. По факту нападения на журналистов «Известий» в доме «любовницы» пропавшего немецкого миллиардера 18 апреля возбудили уголовное дело. Следователи инициировали производство по статье о воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Ранее в тот же день на съёмочную группу, находившуюся в этот момент на лестничной площадке жилого дома на Мосфильмовской улице по редакционному заданию, напал житель дома и повредил видеокамеру.

«Следователи столичного СК проводят комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося, допрашиваются очевидцы произошедшего, изучаются записи с камер видеонаблюдения», — сообщил столичный СК в Telegram-канале.

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Как сообщало ИА Регнум, днём ранее журналисты обнаружили немецко-американского миллиардера Карла-Эривана Хауба, признанного погибшим в 2018 году во время катания на лыжах в Альпах, якобы у любовницы по имени Вероника в Москве. По сообщениям СМИ, за три дня до исчезновения он звонил ей и планировал инсценировать свою гибель и бежать в Россию. Расследование показало, что любовница миллиардера управляла агентством в Санкт-Петербурге, проводившим лыжные, пешие экскурсии, а также по альпинизму. Журналисты также посчитали, что она якобы имеет связи с ФСБ, признав, что доказательств этому нет.

Однако на следующий день Вероника Ермилова, которую СМИ представили как любовницу Хауба, рассказала ИА Регнум, что знает бизнесмена, но не видела его уже давно. Женщина живёт в Москве с мужем и ребёнком и до сих пор в шоке от работы немецких журналистов, которые не удосужились проверить информацию. Россиянка заявила, что журналисты из Германии пересмотрели шпионских боевиков и выдумали нового «Джеймса Бонда», работающего на Москву.