Варшава, 18 апреля, 2024, 19:35 — ИА Регнум. В Польше задержали местного жителя, подозреваемого в якобы подготовке покушения на главу киевского режима Владимира Зеленского. Об этом сообщила Служба безопасности Украины 18 апреля.

Иван Шилов ИА Регнум

В Киеве посчитали, что поляк будто бы был «российским агентом», который якобы предлагал спецслужбам помощь в подготовке покушения. По версии следствия, он собирал сведения о мерах безопасности польского аэропорта Жешув-Ясёнка для передачи их Москве. Украинская сторона передала данные польским коллегам, и мужчину задержали и арестовали.

Сам Зеленский неоднократно рассказывал, что с начала российской специальной военной операции якобы пережил не менее пяти покушений. В книге американского журналиста Криса Уиппла говорилось, что глава ЦРУ Уильям Бернс якобы приезжал в Киев, чтобы предупредить Зеленского об угрозе покушений. Зеленский рассказывал, что ему рекомендовали покинуть украинскую столицу, но он отказался.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в 2022 году заявлял, что Москва отвергает все сообщения о покушениях на Зеленского. Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский также говорил, что Москва не имеет никаких подобных планов, так как у России есть задачи важнее.