Москва, 18 апреля, 2024, 19:17 — ИА Регнум. Следователи при помощи переводчиков начали допрос отца и друга Шахина Аббасова, подозреваемого в убийстве жителя Москвы из-за замечания по поводу неправильной парковки. Об этом сообщил Следственный комитет.

Иван Шилов ИА Регнум

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«Следователи столичного СК с участием переводчиков приступили к допросу отца и друга подозреваемого», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Как сообщало ИА Регнум, 24-летнего москвича убили 17 апреля ножом в драке. Конфликт начался из-за того, что он сделал замечание водителю, поставившему автомобиль на тротуар. Злоумышленник скрылся с места преступления.

Выяснилось, что машина подозреваемого зарегистрирована на московского бизнесмена. Он сообщил ИА Регнум, что продал автомобиль отцу Аббасова и тот пообещал переоформить документы на себя. Предприниматель выразил надежду, что преступника поймают и накажут по закону.

18 апреля гражданина Азербайджана Аббасова объявили в розыск. Правоохранители задержали соучастников подозреваемого. Им предъявили обвинение в убийстве, совершённом группой лиц из хулиганских побуждений.

По предварительным данным, Аббасов неоднократно менял автомобили, когда скрывался с места преступления. Правоохранители обнаружили две машины, которые он использовал.