Страсбург, Франция, 18 апреля, 2024, 18:07 — ИА Регнум. Европейский суд по правам человека отклонил жалобу российского певца Филиппа Киркорова на запрет въезжать в Литву, признав её неприемлемой. Об этом сообщили на сайте суда.

Михаил Гребенщиков/РБК/ТАСС Певец Филипп Киркоров

В суде напомнили, что исполнителя признали представляющим угрозу национальной безопасности. Литовские власти установили, что он якобы был инструментом российской пропаганды в государствах бывшего СССР и что, регулярно давая концерты в Крыму, якобы поддерживал «агрессивную политику» российского государства.

Также отмечалось, что у Киркорова не было какой-либо семейной, социальной или экономической связи с Литвой.

В суде посчитали оценку властей республики на основе заявлений и поведения заявителя соответствующей как законам страны, так и ЕС. Речь идёт о высказываниях Киркорова в поддержку действий России на крымском полуострове.

«Суды сопоставили интересы национальной безопасности и общественного порядка с действиями заявителя и наложенным на него запретом и не сочли его несоразмерным», ― заявил ЕСПЧ.

Как сообщало ИА Регнум, в январе 2021 года по ходатайству МИД Литвы Киркорова объявили «угрозой национальной безопасности». Певца внесли в чёрный список из-за его позиции по Крыму, власти Литвы ввели пятилетний запрет на въезд в страну в отношении исполнителя. Как пояснила министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте, ограничение введено в связи с тем, что Киркоров якобы поддерживает «оккупацию» полуострова.

В феврале певец обжаловал запрет на въезд в Литву в Вильнюсском окружном административном суде.

Позднее в суде Литовская служба безопасности не смогла доказать, что Киркорова нельзя пускать в страну. Представители службы показали, что у них нет никаких данных, которые бы доказывали опасность нахождения Филиппа Киркорова в Литве.

В апреле 2022 года на пять лет запретили въезд в Эстонию из-за того, что певец поддержал действия России на Украине. Попасть на территорию страны он сможет не ранее апреля 2027 года.