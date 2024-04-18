Москва, 18 апреля, 2024, 17:58 — ИА Регнум. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис пригласил президента Владимира Путина на запуск порта «Лавна».

Лев Федосеев/ТАСС

«Я бы хотел пригласить вас в августе на запуск нового порта «Лавна», он к этому моменту должен быть готов к запуску», — заявил Чибис.

Как доложил губернатор, в области приступили к реализации проекта мультимодального порта с белорусскими коллегами в соответствии с поручением президента. Грузовой морской порт начнёт работу в августе этого года, добавил он.

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Проект «Комплекса перегрузки угля «Лавна» является составной частью проекта «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла», который реализуется в соответствии с государственной программой «Развитие транспортной системы». Основной целью плана развития Мурманского транспортного узла является создание круглогодично действующего глубоководного морского хаба — центра по переработке нефтеналивных грузов, перевалке угля и минеральных удобрений, интегрированного в международный транспортный коридор «Север — Юг».

Путин в феврале 2023 года заявил, что Россия уделяет особое внимание развитию коридора «Север — Юг», в частности, сотрудничеству с Индией, Ираном и Пакистаном. Глава государства также заявил о развитии портов Чёрного и Азовского морей.