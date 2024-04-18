Москва, 18 апреля, 2024, 17:54 — ИА Регнум. Режиссёр Александр Пономарёв скончался в возрасте 64 лет. Об этом 18 апреля сообщила пресс-служба Российского академического молодежного театра.

ramt.ru Александр Пономарёв

«Ушёл из жизни режиссёр Александр Пономарёв. Режиссёр, обладавший удивительной способностью слышать стиль, атмосферу и особое дыхание эпохи, про которую он говорил», — сообщили в театре.

В РАМТ отметили, что Пономарёв мог пересочинить легендарную постановку футуристов или скрестить пьесы драматурга Александра Островского и поэта Велимира Хлебникова.

В пресс-службе уточнили, что дополнительно сообщат о времени и месте прощания с режиссёром.

В РАМТ он поставил «Победу над солнцем», принесшую театру первую премию «Золотая маска» в номинации «Новация» (1997). Она также поставил такие спектакли, как «Шаман и Снегурочка» по пьесам Островского и Хлебникова (1999), «Великаны и козявки» по Хармсу, Чуковскому и Маршаку (2001), «Таню» Арбузовой (2003), «Любовь и смерть Зинаиды Райх» по пьесе Семеновского (2018) и «Блоху» Замятина (2021).

Пономарёв родился 3 января 1960 года в Астрахани и окончил Школу-студию МХАТ. В разные годы служил в Электротеатре «Станиславский», театре «Эрмитаж» и созданной им театре-студии «Чёт-нечёт» (при «Творческих мастерских»). Он выпустил свыше 100 спектаклей на радио и в театрах России и за границей. Также снялся в фильме «Однажды в Ростове» (2012).