Москва, 18 апреля, 2024, 17:42 — ИА Регнум. Переживший покушение губернатор Мурманской области Андрей Чибис на встрече по видеосвязи 18 апреля рассказал президенту Владимиру Путину, что восстанавливается после ранения уже на рабочем месте.

(сс) Администрация президента России. Кадр из видео Губернатор Мурманской области Андрей Чибис

«Восстанавливаюсь, но уже на рабочем месте, в рабочем режиме. Спасибо большое, хотел бы доложить результаты пятилетней работы», — поделился губернатор.

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Как сообщало ИА Регнум, на Чибиса напали вечером 4 апреля после его встречи с жителями Апатитов. Напавший ударил губернатора ножом и попытался скрыться, но его оперативно задержала Росгвардия. Губернатору провели операцию, он находился в тяжёлом состоянии. Вечером следующего дня Чибиса доставили в Мурманскую областную больницу на вертолёте.

В Кировске 6 апреля прошло закрытое заседание суда по избранию обвиняемому в нападении на Чибиса меры пресечения — его отправили в СИЗО на два месяца. Ранее судимый злоумышленник заявил, что жалеет о случившемся и напал на губернатора из-за «стечения обстоятельств». Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство в связи с осуществлением служебной деятельности. 16 апреля Мурманский областной суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу защиты обвиняемого.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков 18 апреля сообщил, что Чибис вернулся к выполнению рабочих обязанностей.