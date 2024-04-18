Москва, 18 апреля, 2024, 17:26 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин во время рабочей встречи по видеосвязи 18 апреля поинтересовался у главы Крыма Сергея Аксёнова его оценкой ситуации в регионе, в свою очередь отметив его стабильность.

Григорий Соколов/РИА Новости

Доклад глава Крыма начал с благодарности за решения главы государства в отношении полуострова, продолжил речь темой специальной военной операции.

«Вся страна сейчас живёт СВО, в первую очередь, для нас проблема — забота о семьях военнослужащих, это — задача номер один, поддержка военнослужащих по всем направлениям», — сказал Аксёнов.

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Как сообщало ИА Регнум, в феврале Аксёнов рассказал о переломном моменте в судьбе Крыма. По его словам, таковым стало прощание с крымскими правоохранителями, убитыми в феврале 2014 года на майдане в Киеве. Он напомнил, что десять лет назад там погибли старшие лейтенанты Дмитрий Власенко и Виталий Гончаров, старший прапорщик батальона милиции особого назначения Андрей Федюкин, их убили бойцы «Беркута» и украинских внутренних войск. Аксёнов подчеркнул, что, неся свечи и цветы на церемонию прощания с ними, крымчане окончательно утвердились в понимании отсутствия власти и закона на Украине как таковых и в необходимости защищать свою землю только вместе с Россией.