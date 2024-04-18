Москва, 18 апреля, 2024, 18:45 — ИА Регнум. Страховые случаи редко учитывают риски терактов, но диверсия на «Северных потоках» показала, что услуги международных страховых компаний могут стать бесполезными без учёта таких рисков. Не исключено, что прецедент с газопроводами приведёт к выстраиванию совершенно новой архитектуры страхования, считает специалист по международному праву Мария Ярмуш.

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Эксперт указала, при страховании объектов, подобных «Северным потокам», страховые случаи обычно представляют собой технологические проблемы или проблемы, связанные со стихией. Зачастую в договорах есть прямое указание, что военные действия и террористические акты страховыми случаями действительно не являются.

«Если в договоре на трубопроводы были застрахованы только случаи технологического свойства или связанные со стихией, но не указаны возможные повреждения в связи с терактом, то это не будет признано страховым случаем. И нет разницы, велись ли военные действия либо это была диверсия. Поэтому обеспечить полную безопасность такого грандиозного международного проекта, реализованного в разных юрисдикциях, очень сложно. В своих водах Россия может его обезопасить. Поставить охрану и зорко смотреть, чтобы никто не приближался. Другое дело, если трубопровод проходит и через другие юрисдикции, включая нейтральные воды. Или нужно включать в договор страхования террористические угрозы. Но и плата за такое страхование будет совершенно другая, она вырастет в разы. Какие-то страховые компании вообще откажутся. Кто-то возьмётся, но скажет, что за страхование этого риска надо заплатить гораздо больше», — прокомментировала юрист.

С другой стороны, это означает неизбежное увеличение затрат для участников любого крупного международного проекта, перед которым стоит риск теракта, указала юрист. Инвесторы станут совсем по-иному оценивать экономическую целесообразность.

Если говорить именно про Россию, то сейчас санкционное давление вообще не даёт возможности страховать риски каких-либо международных проектов, чья инфраструктура расположена в недружественной или даже нейтральной юрисдикции, полагает юрист.

А такая ситуация, как заметила Ярмуш, никак не отвечает интересам и международных страховых компаний, услуги которых становятся бесполезными в случае целенаправленных диверсий. Но ведь риски таких воздействий, как показал случай с «Северными потоками», в наше время достаточно велики.

«Значит, пришло время для выстраивания совершенно иной архитектуры страхования», — сделала вывод эксперт.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова возмутилась отказу западных страховых компаний выплачивать компенсации компании Nord Stream AG — оператору взорванных в водах Балтики газопроводов «Северный поток».

Так она прокомментировала статью в газете «Коммерсантъ», в которой сообщалось, что страховые компании Lloyd’s of London и Arch Insurance отказались выплачивать компенсации Nord Stream AG, потому что сочли, что газопровод пострадал из-за военных действий. Компании также не согласились с размером страховых требований истца — 400 млн. евро.

«Кто же теперь будет западным страховым компаниям доверять? Мало того, что западники воруют государственные активы, частную собственность, угрожают уничтожить крупнейшие гражданские инфраструктурные объекты, реализованные за счёт инвестиций, а потом волшебным образом взорванные, так теперь и до страховок добрались», — заявила Захарова в своём Telegram-канале.

Также она отметила, что под руинами «либеральных ценностей» теперь завалена святая святых рыночной экономики — страховая система.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале прокуратура Швеции приняла решение прекратить расследование диверсии на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», поскольку, как уточнило ведомство, шведские подданные непричастны к теракту. Комментируя это событие, Захарова заявила, что Стокгольм, возможно, прекратил расследование теракта на газопроводах, опасаясь раскрыть правду.

Член Общественной палаты России Илья Ремесло 17 апреля заявил, что целый ряд фактов в деле о подрыве «Северных потоков» свидетельствует о связи американских и украинских спецслужб. Так, с целью проведения «операции под чужим флагом» создали украинскую группу диверсантов, куратором которой выступил начальник Главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов (внесён в России в список террористов и экстремистов).

Взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошли в сентябре 2022 года. Звучали версии о причастности властей США и частной проукраинской группировки. Президент России Владимир Путин заявил, что во взрывах были объективно заинтересованы Соединённые Штаты, которые благодаря теракту расширили свои возможности по сбыту сжиженного природного газа в Европе.