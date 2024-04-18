Названы последствия отказа от страховых выплат по «Северным потокам»
Юрист Ярмуш: отказ от выплат по «Северным потокам» может перевернуть рынок страхования
Москва, 18 апреля, 2024, 18:45 — ИА Регнум. Страховые случаи редко учитывают риски терактов, но диверсия на «Северных потоках» показала, что услуги международных страховых компаний могут стать бесполезными без учёта таких рисков. Не исключено, что прецедент с газопроводами приведёт к выстраиванию совершенно новой архитектуры страхования, считает специалист по международному праву Мария Ярмуш.
Эксперт указала, при страховании объектов, подобных «Северным потокам», страховые случаи обычно представляют собой технологические проблемы или проблемы, связанные со стихией. Зачастую в договорах есть прямое указание, что военные действия и террористические акты страховыми случаями действительно не являются.
«Если в договоре на трубопроводы были застрахованы только случаи технологического свойства или связанные со стихией, но не указаны возможные повреждения в связи с терактом, то это не будет признано страховым случаем. И нет разницы, велись ли военные действия либо это была диверсия. Поэтому обеспечить полную безопасность такого грандиозного международного проекта, реализованного в разных юрисдикциях, очень сложно. В своих водах Россия может его обезопасить. Поставить охрану и зорко смотреть, чтобы никто не приближался. Другое дело, если трубопровод проходит и через другие юрисдикции, включая нейтральные воды. Или нужно включать в договор страхования террористические угрозы. Но и плата за такое страхование будет совершенно другая, она вырастет в разы. Какие-то страховые компании вообще откажутся. Кто-то возьмётся, но скажет, что за страхование этого риска надо заплатить гораздо больше», — прокомментировала юрист.
С другой стороны, это означает неизбежное увеличение затрат для участников любого крупного международного проекта, перед которым стоит риск теракта, указала юрист. Инвесторы станут совсем по-иному оценивать экономическую целесообразность.
Если говорить именно про Россию, то сейчас санкционное давление вообще не даёт возможности страховать риски каких-либо международных проектов, чья инфраструктура расположена в недружественной или даже нейтральной юрисдикции, полагает юрист.
А такая ситуация, как заметила Ярмуш, никак не отвечает интересам и международных страховых компаний, услуги которых становятся бесполезными в случае целенаправленных диверсий. Но ведь риски таких воздействий, как показал случай с «Северными потоками», в наше время достаточно велики.
«Значит, пришло время для выстраивания совершенно иной архитектуры страхования», — сделала вывод эксперт.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова возмутилась отказу западных страховых компаний выплачивать компенсации компании Nord Stream AG — оператору взорванных в водах Балтики газопроводов «Северный поток».
Так она прокомментировала статью в газете «Коммерсантъ», в которой сообщалось, что страховые компании Lloyd’s of London и Arch Insurance отказались выплачивать компенсации Nord Stream AG, потому что сочли, что газопровод пострадал из-за военных действий. Компании также не согласились с размером страховых требований истца — 400 млн. евро.
«Кто же теперь будет западным страховым компаниям доверять? Мало того, что западники воруют государственные активы, частную собственность, угрожают уничтожить крупнейшие гражданские инфраструктурные объекты, реализованные за счёт инвестиций, а потом волшебным образом взорванные, так теперь и до страховок добрались», — заявила Захарова в своём Telegram-канале.
Также она отметила, что под руинами «либеральных ценностей» теперь завалена святая святых рыночной экономики — страховая система.
Как сообщало ИА Регнум, в феврале прокуратура Швеции приняла решение прекратить расследование диверсии на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», поскольку, как уточнило ведомство, шведские подданные непричастны к теракту. Комментируя это событие, Захарова заявила, что Стокгольм, возможно, прекратил расследование теракта на газопроводах, опасаясь раскрыть правду.
Член Общественной палаты России Илья Ремесло 17 апреля заявил, что целый ряд фактов в деле о подрыве «Северных потоков» свидетельствует о связи американских и украинских спецслужб. Так, с целью проведения «операции под чужим флагом» создали украинскую группу диверсантов, куратором которой выступил начальник Главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов (внесён в России в список террористов и экстремистов).
Взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошли в сентябре 2022 года. Звучали версии о причастности властей США и частной проукраинской группировки. Президент России Владимир Путин заявил, что во взрывах были объективно заинтересованы Соединённые Штаты, которые благодаря теракту расширили свои возможности по сбыту сжиженного природного газа в Европе.