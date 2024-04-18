Москва, 18 апреля, 2024, 16:52 — ИА Регнум. Суд в Москве в ходе заседания 18 апреля арестовал украинского агента Владимира Головченко, взорвавшего в столице машину бывшего подполковника СБУ Василия Прозорова.

Владимир Гердо/ТАСС Владимир Головченко

«Ходатайство следователя об избрании в отношении Владимира Головченко меры пресечения в виде заключения под стражу удовлетворить», — процитировало «РИА Новости» судью.

Обвиняемого арестовали до 12 июня.

Как сообщало ИА Регнум, 12 апреля стало известно о подрыве припаркованного внедорожника на севере Москвы. Взрыв прогремел, когда Прозоров сел в машину и завёл её. Пострадавшего госпитализировали с травмой ноги.

16 апреля ФСБ сообщила о задержании российского гражданина, подозреваемого в подрыве автомобиля. Он признался, что жил на Украине, и его завербовали СБУ, поручив убийство Прозорова.

Головченко в ходе судебного заседания 18 апреля признал вину в покушении на экс-сотрудника СБУ. Также выступили свидетели, подтвердившие его вину. Следствие представило и другие доказательства. Головченко инкриминировали статьи УК РФ «Покушение на убийство» и «Незаконное хранение оружия».

Прозоров в марте 2019 года сообщил, что работал в СБУ до 2018 года, при этом после госпереворота на Украине в феврале 2014 года начал сотрудничать с российскими спецслужбами. Он подчеркнул, что делал это по идеологическим причинам.