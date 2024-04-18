Москва, 18 апреля, 2024, 16:25 — ИА Регнум. Украинский агент Владимир Головченко, обвиняемый в подрыве в Москве автомобиля бывшего сотрудника СБУ Василия Прозорова, сознался в содеянном. Об этом в ходе заседания Замоскворецкого суда 18 марта сообщил следователь.

Владимир Гердо/ТАСС Владимир Головченко

«В ходе допроса Головченко полностью признал вину. Его вина также подтверждается показаниями свидетелей и иными материалами», ― пояснил он.

На это основании Следственный комитет потребовал арестовать задержанного. Мужчину обвиняют по статьям УК РФ «Покушение на убийство» и «Незаконное хранение оружия».

Как сообщало ИА Регнум, в оперативных службах Москвы 12 апреля сообщили о взрыве внедорожника Toyota Land Cruiser Prado на Коровинском шоссе. Владельцем автомобиля оказался бывший подполковник СБУ Василий Прозоров, который подорвался в момент включения зажигания.

СК возбудил уголовное дело. В ФСБ квалифицировали нападение как покушение на убийство общеопасным способом. Прозоров уверен, что покушение на него совершили террористы киевского режима.

По подозрению в совершении преступления сотрудники силовых ведомств 16 апреля задержали украинского агента. Им оказался россиянин 1983 года рождения, который, как он признался, 14 лет проживал на Украине.

На допросе задержанный рассказал, что СБУ завербовала его в ноябре 2023 года, и в феврале куратор сообщил мужчине, что ему поставил задачу лично глава СБУ Василий Малюк (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) — проследить за автомобилем Прозорова в Москве. После этого агенту поручили собрать взрывное устройство и прикрепить его к днищу машины.

ФСБ 17 апреля сообщила о задержании курьера, доставившего в Москву компоненты для бомбы. Их украинские спецслужбы спрятали в инструментах для маникюра и средствах по уходу за волосами. Посылку с опасным грузом передали из Варшавы, чтобы затем доставить её частной транспортной компанией. Курьер получил груз в Литве и привёз его на машине в Москву, где передал агенту СБУ.

В тот же день ФСБ опубликовала фотографии жительницы Варшавы, которая отправила в Россию компоненты бомбы для покушения на Прозорова.