Москва, 18 апреля, 2024, 16:20 — ИА Регнум. Страховщики Nord Stream AG, оператора взорванного в 2022 году газопровода «Северный поток», из-за конфликта на Украине не хотят возмещать ущерб, указывая, что газопровод пострадал в результате военных действий, сообщила 18 апреля газета «Коммерсантъ» со ссылкой на документ, направленный в Высокий суд Лондона.

Danish Defense Ministry/XinHua/Global Look Press Место утечки газа после подрыва газопровода «Северный поток»

«Страховые полисы газопровода «Северный поток» не покрывали риск разрушения или повреждения в случае военных действий», — объяснили страховые компании Lloyd’s of London и Arch Insurance, выступившие страхователями газопровода «Северный поток».

Компании Lloyd’s of London и Arch Insurance направили в Высокий суд Лондона ответ на исковое заявление Nord Stream AG о компенсации за подорванные «Северные потоки». В нём страховые компании сообщили, что выплаты по страховке должны быть снижены до €200 млн. В свою очередь Nord Stream настаивает на выплатах в размере €400 млн.

При этом, по оценкам оператора, стоимость восстановления газопровода может достигать €1,2–1,35 млрд.

В свою очередь официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова, комментируя позицию страховщиков, отметила, что под руинами «либеральных ценностей» теперь завалена святая святых рыночной экономики — страховая система. Дипломат в этой связи задалась вопросом, кто теперь будет доверять западным страховым компаниям. Мало того, что Запад ворует государственные активы, угрожает уничтожить крупнейшие гражданские инфраструктурные объекты, реализованные за счёт инвестиций, а потом волшебным образом взорванные, так теперь и до страховых выплат добрался.

Взрывы на нескольких нитках газопроводов «Северный поток» и «Северный поток ― 2» прогремели в сентябре 2022 года. В России возбудили уголовное дело по статье об акте международного терроризма. Звучали версии о причастности частной проукраинской группировки и США.

При этом президент России Владимир Путин назвал «полной чушью» версию о причастности частной проукраинской группировки. Он заявил, что теоретически во взрывах были заинтересованы США. Как объяснил глава государства, вследствие теракта США расширили возможности сбыта сжиженного природного газа в Европе. Очевидно, что теракт был совершён «на государственном уровне», указал Путин.

Член Общественной палаты России Илья Ремесло 17 апреля заявил, что целый ряд фактов в деле о подрыве «Северных потоков» свидетельствует о связи американских и украинских спецслужб.

Германия, Дания и Швеция начали расследование взрывов. Шведская прокуратура 7 февраля приняла решение закрыть расследование диверсии на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток ― 2». Ведомство уточнило, что подданные страны непричастны к теракту. В Кремле тогда заявили, что Москва проследит за дальнейшими следственными действиями. Вскоре так же поступила Дания. Германия осталась единственной страной, продолжающей расследование.

В России остро раскритиковали ситуацию с расследованием. Так, пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков отметил, что она близка к абсурдной. Он заверил, что российские власти будут внимательно следить за развитием событий.