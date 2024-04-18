Москва, 18 апреля, 2024, 15:53 — ИА Регнум. Бежавший во Францию актёр Дмитрий Назаров, известный по роли шеф-повара в сериале «Кухня», в очередной раз в негативном ключе высказался о России. Интервью с артистом опубликовали в Youtube.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Дмитрий Назаров

В очередном антироссийском ролике надевший парик-каре артист нелицеприятно отозвался о бывших российских коллегах по цеху. Он заявил, что якобы даже не может вспомнить их фамилий. Но потом всё же перечислил: Михалков, Миронов, Машков, Безруков, Хабенский, Дюжев.

«Да ну, что о них говорить. Они все конченные алкаши и наркоманы. Твари!» ― высказался Назаров.

При этом Лию Ахеджакову, которая уехала из России, он назвал очень хорошей актрисой.

«Очень важно быть патриотом и не забывать, что патриотизм ― это последнее прибежище негодяев», ― заключил Назаров.

Российские зрители в Сети под этим видео задались вопросом, почему Дмитрий Назаров до сих пор не иноагент.

Как сообщал ИА Регнум, Назаров и его жена Ольга Васильева уехали из России во Францию после начала СВО. В январе 2023 года супругов уволили из МХТ имени А. П. Чехова. Назаров всё ещё не признан в России иноагентом. Однако Тверской суд Москвы признал актёра виновным в дискредитации ВС РФ. Ему назначили штраф 50 тыс. рублей.

Назаров неоднократно отрицательно высказывался о стране и соотечественниках, он называл россиян «изгоями мироздания». При этом в Москве у актёра осталось элитное жильё, в котором сейчас проживает его дочь.

Общероссийская общественная организация «Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией» в марте текущего года обратилась к генпрокурору России Игорю Краснову с просьбой обратить внимание на антироссийскую деятельность и высказывания актёра Назарова, а также его супруги и признать их иностранными агентами.

Назаров рассказывал, что якобы на протяжении девяти лет россиянам внушали историю о «каких-то мифических нациках», избиении ветеранов, фашистских татуировках на Украине. При этом артист предпочёл не просто закрыть глаза на преступления ВСУ в Донбассе, но и начал их отрицать, назвав «Аллею ангелов» фейком.

Ранее на своём канале на YouTube артист публиковал стихи и песни, в которых критически высказывался о действиях российских властей и действиях России на Украине и продолжает свою антироссийскую деятельность.