Москва, 18 апреля, 2024, 15:25 — ИА Регнум. Аресты собственности российских граждан властями Франции подрывают основы правовой системы страны, заявил 18 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ирина Калашникова/РИА Новости

«Любое посягательство на частную собственность является априори незаконным. Французские власти подрывают основы своей правовой системы», — заявил представитель Кремля.

Так он прокомментировал появившиеся в СМИ сообщения об аресте во Франции виллы российского предпринимателя Артура Очеретного в декабре 2023 года. Песков обратил внимание, что российская сторона неоднократно озвучивала свою позицию на этот счёт.

Как сообщало ИА Регнум, долгое время в Европе предпринимают попытки завладеть российскими активами. Правовых оснований фактически не существует, канцлер Германии Олаф Шольц называл ужасно сложным вопрос возможного изъятия активов. Европейский центробанк предупреждал о возможном подрыве доверия к евро как к мировой валюте из-за заморозки российских активов, а президент Владимир Путин назвал средневековьем заморозку счетов за рубежом. В сентябре министр финансов США Джанет Йеллен поддержала идею налога на прибыль от замороженных российских активов. Она отметила, что нельзя сравнивать это с арестом активов.

В апреле 2024 года страны G7 назвали условие разморозки российских активов. Планируется сохранить их замороженными, пока российское руководство не выплатит Украине ущерб, нанесённый в рамках конфликта. К такому решению государства пришли по итогам встречи министров финансов и глав центробанков G7 на полях конференции Международного валютного фонда и Всемирного банка в Вашингтоне. При этом президент ЕЦБ Кристин Лагард выражала мнение, что использование замороженных российских активов для оказания военной помощи Украине может привести к нарушению международного права. Она отметила, что западные страны во главе с США стремятся защищать его и выступают за то, чтобы его уважала Россия. При этом именно в США инициировали вопрос об отправке замороженных российских активов Киеву.