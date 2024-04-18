Москва, 18 апреля, 2024, 14:27 — ИА Регнум. Российские военные улучшили положение на южнодонецком направлении. Об этом на брифинге 18 апреля заявил официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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«Потери противника составили до 140 военнослужащих, четыре автомобиля, САУ AS-90 Braveheart производства Великобритании и три полевых склада боеприпасов», — сообщили в ведомстве.

Помимо этого, российские военные улучшили позиции на донецком направлении, где ВСУ потеряли до 590 военных, а также на авдеевском, где ВСУ потеряли до 130 бойцов.

Как сообщало ИА Регнум, двумя днями ранее российские подразделения сорвали усиление передовых позиций ВСУ на южнодонецком направлении. Как сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев, российские военные улучшили положение по переднему краю. Кроме того, расчёты артиллерии и тяжёлых огнемётных систем и экипажи бомбардировочной авиации ударили по опорным пунктам и местам скопления двух бригад ВСУ. За сутки на южнодонецком направлении ВСУ потеряли до 90 человек личного состава, гаубицы M777, FH70 и Д-30, девять беспилотных летательных аппаратов самолётного типа и три транспортных средства.