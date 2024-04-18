Берлин, 18 апреля, 2024, 14:13 — ИА Регнум. Большая часть найденных в Германии детей, которых считали вывезенными с Украины в Россию, прибыла в страну со своими законными опекунами, сообщили RT DE в Федеральном ведомстве уголовной полиции.

IMAGO/Global Look Press

«Было установлено, что подавляющее большинство разыскиваемых лиц въезжало в Германию в сопровождении своих законных опекунов/сопровождающих лиц», — заявили в ведомстве.

По его данным, лишь в нескольких случаях детей вывезли с территории Украины незаконно. При этом ведомство не указало, кто, как, когда и сколько несовершеннолетних вывез.

Списки якобы похищенных детей составляли на Украине. После чего киевские власти обратились для установления их места пребывания.

Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Мария Львова-Белова отмечала, что Киев создал мифологическую систему в отношении детей, которых якобы депортировали в Россию. По словам омбудсмена, часть несовершеннолетних давно находятся дома с родителями или в других государствах. Она выразила уверенность в том, что однажды правда восторжествует и эта глобальная дезинформация прекратится.

Как сообщало 17 апреля ИА Регнум, украинские полицейские в сотрудничестве с немецкими коллегами нашли в ФРГ десятки детей, которых считали вывезенными с Украины в Россию. Глава Национальной полиции Украины Иван Выговский сообщал, что речь идёт о 161 ребёнке. Каким образом эти дети попали в Германию, он не уточнял.

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что эта история «раздута», детей не похищали, а спасали, вывозя из зоны боевых действий. Как уточнил российский лидер, если у ребёнка остались родственники на Украине, проблем с его возвращением на родину нет.

В октябре 2023 года детский омбудсмен опровергла распространяемую украинскими порталами информацию о якобы 19 тысячах детей, насильно перемещённых в Россию. Она сообщала, что западные политики искажают факты, чтобы демонизировать Россию.