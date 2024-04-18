* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 18 апреля, 2024, 14:14 — ИА Регнум. Мосгорсуд отменил штраф лидеру организации «Гражданское общество», активисту Либертарианской партии Михаилу Светову (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), сообщили 18 апреля в пресс-службе Судов общей юрисдикции Москвы.

Владимир Андреев/URA.RU/TASS Михаил Светов (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом)

«Московский городской суд отменил назначенное Светову Михаилу Владимировичу административное наказание, назначенное постановлением Савеловского районного суда города Москвы от 22 декабря 2023 года в виде административного штрафа в размере 40 тысяч рублей — в связи с недосказанностью обстоятельств и дело прекратил», — сообщили в пресс-службе.

Как сообщало ИА Регнум, 22 декабря Савеловский суд Москвы назначил Светову наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей за нарушение порядка деятельности иностранного агента (ч. 2 ст 19.34 КоАП РФ). Как пояснили в суде, публикуя материалы в Сети, Светов не указывал, что их произвёл и распространил иноагент.

В перечень иноагентов Минюст включил Светова 18 ноября 2022 года. Следственный комитет 2 августа 2023 года возбудил против него уголовное дело по статье о реабилитации нацизма (ст. 354.1 УК РФ). В конце ноября 2023 года МВД объявило Светова в розыск.