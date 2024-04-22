Москва, 22 апреля, 2024, 13:48 — ИА Регнум. Службу авиационной безопасности (САБ) аэропорта Внуково проверяют из-за гражданина Узбекистана, который без пропуска и форменной одежды проник в охраняемую предполётную зону. Мужчина, плохо разговаривающий на русском языке, прошёл через несколько постов безопасности, обошёл систему распознавания лиц и гулял в зоне оформления экипажей среди пилотов и бортпроводников, а потом спокойно вышел оттуда. Сообщил источник ИА Регнум.

ИА Регнум

26 марта 38-летний Санжарбек Уринов каким-то образом смог пробраться в зону предполётного оформления экипажей, которую работники воздушной гавани называют брифинг-пространством. Это место, где пилоты и бортпроводники могут отдохнуть между рейсами.

«По камерам видеонаблюдения удалось установить, что Уринов неоднократно проходил рядом с сотрудниками службы авиационной безопасности, которые даже не обратили внимание, что мужчина находится в охраняемом месте без форменного обмундирования, без бейджа и пропуска (что нарушает пропускной режим в этой зоне). Также Уринову как-то удалось обмануть систему распознавания лиц на пропускном пункте, он прошёл мимо службы безопасности, и его никто не остановил. В ходе проверки установлено, что виной «прогулки мигранта» по закрытой зоне, стало халатное отношение сотрудников видеонаблюдение САБ и других сотрудников этой службы, организовавших пропускной режим», — сообщил источник.

Полицейским Санжарбек объяснил, что зашёл в эту зону случайно и сам удивлён, как его никто не остановил. Мигрант увидел людей в форме пилотов и решил немного побыть среди них. Сотрудники МВД проверили мужчину, обыскали и составили в отношении него протокол по ч. 1 ст. 11.15.1 КоАП РФ (Нарушение требований в области транспортной безопасности, совершенное по неосторожности). Нарушителю грозит штраф от 20 до 30 тысяч рублей.

Также полиция установила, что в действиях должностных лиц САБ аэропорта Внуково усматриваются нарушения в области обеспечения авиационной и транспортной безопасности.

В пресс-службе Внуково на контакт с журналистами ИА Регнум на момент публикации не вышли.

Внуково уже не впервые попадает в подобную ситуацию. В 2016 году 11-летняя девочка Катя смогла пройти в «чистую зону» и улететь на самолёте в Петербург одна, без родителей. При себе школьница не имела никаких документов, девочка просто пристроилась на стойке регистрации к семье с детьми и прошла на борт самолёта, летевшего в Санкт-Петербург. Уже в самолёте бортпроводница спросила у Кати, с кем она летит. Та ответила, что одна. И это не вызвало никаких дополнительных вопросов у экипажа. Путешественница была замечена только сотрудниками безопасности Пулково, которые обратили внимание, что девочка гуляет одна по аэропорту. После происшествия служба безопасности аэропорта провела внутреннюю проверку.