Москва, 18 апреля, 2024, 13:40 — ИА Регнум. Генеральный директор АО «АгроГард» Павел Царёв стал лауреатом национальной премии имени П. А. Столыпина «Аграрная элита России-2023». Среди достижений Царёва жюри премии отметило сбалансированное развитие всех отраслей сельхозпроизводства, существенный объем инвестиций агрохолдинга в строительство, реконструкцию и модернизацию предприятий и вклад в реализацию государственной политики в области обеспечения продовольственной безопасности России.

Светлана Шаповалова Уборка яровых

Агрохолдинг «АгроГард» основан в 2003 году на базе сельскохозяйственных предприятий Краснодарского края общей площадью более 50 тыс. га. Последние 13 лет «АгроГард» развивается под руководством Павла Царёва. По итогам 2022 года «АгроГард» стал победителем премии «Агроинвестор года» в номинациях «Социально ответственная инициатива» и «Надежный поставщик зерна». За 20 лет общая площадь земельных угодий холдинга утроилась и сегодня составляет 156 тыс. га. В состав холдинга входят пять филиалов, расположенных в Краснодарском крае, Центральном Черноземье, осуществляющих свою деятельность в отраслях растениеводства и молочного животноводства.

В прошлом году производители сельхозпродукции столкнулись со значительными изменениями в рыночной конъюнктуре и логистических процессах, однако уровень выручки от основной деятельности холдинга «АгроГард» остался на своем пике, а прирост по отношению к среднему значению за пять лет составил 7%. Как отмечают на предприятии, увеличить выручку удалось благодаря достигнутым рекордным показателям урожайности и валового сбора сельхозкультур, дали результаты применяемые меры по повышению качественных показателей выращенной продукции. Кроме того, в 2023 году были увеличены посевные площади сои, подсолнечника и сахарной свеклы.

В 2023 году холдингу удалось перевыполнить плановый показатель по чистой прибыли и увеличить прибыль за производственный цикл на 80% к плану. Меры по оптимизации затрат привели к существенному снижению себестоимости на товарные культуры холдинга. В течение 2023 года на предприятиях холдинга были организованы новые производственные процессы, что позволило создать новые рабочие места, увеличить численность работников на 120 человек.