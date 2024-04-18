Москва, 18 апреля, 2024, 14:34 — ИА Регнум. Бренд «Национальная Лотерея» расширяет удобные возможности для покупки билетов в шаговой доступности. В пресс-службе оператора лотерей сообщили о старте продаж лотерейных билетов в супермаркетах сети «Перекрёсток».

Фото предоставлено пресс-службой «Национальной Лотереи» Билеты «Национальной Лотереи» стали доступны в супермаркетах «Перекрёсток»

На кассах «Перекрёстка» клиенты могут приобрести билеты лотерей «Мечталлион» и «Лавина призов» стоимостью 100 рублей, лотереи «Пять-о-Пять» — 150 рублей и первой социально ответственной лотереи от бренда «Национальная Лотерея» «12 добрых дел» — 200 рублей. Оплата билетов осуществляется наличными средствами, при помощи банковских карт или по QR-коду через СБП.

«Национальная Лотерея» активно расширяет партнёрство с торговыми сетями, которые входят в состав X5 Group с целью диверсификации каналов продажи билетов в шаговой доступности. В поддержку старта продаж лотерейных билетов торговой сети «Перекрёсток» мы готовим ряд маркетинговых активностей, включающих необычные клиентские акции и создание кобрендинговых продуктов», — отметили в пресс-службе «Национальной Лотереи».

Фото предоставлено пресс-службой «Национальной Лотереи» Билеты «Национальной Лотереи» стали доступны в супермаркетах «Перекрёсток»

Общее количество точек продаж билетов «Национальной Лотереи», включая отделения Почты России, магазины «Перекрёсток» и других ритейл-партнеров, превышают 80 тысяч по все стране. Билеты доступны также для покупки на сайте nloto.ru и в мобильном приложении «Национальная Лотерея» для iOS и Android, а также в собственной сети точек продаж и у других партнёров бренда.

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«ВГЛ-2Т Спорт Союз», алгоритм определения выигрышей № 4 («Мечталлион»), «ВГЛ-1Т Спорт Союз», алгоритм определения выигрышей № 2 («Лавина призов»), «ВГЛ-1Т Спорт Союз», алгоритм определения выигрышей № 11 («Пять-О-Пять»), срок проведения лотерей — до 29.08.2034 г. «ВГЛ-1Т Спорт Союз», алгоритм определения выигрышей № 12 («12 добрых дел»). Информация об организаторе лотереи, правилах ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения — на сайте www. nloto.ru и по телефону 8 800 333-7-333.

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