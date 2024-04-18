Москва, 18 апреля, 2024, 13:28 — ИА Регнум. В Оренбургской области с начала паводка эвакуировали более 16 500 человек, в числе которых более 4,6 тысячи детей. Об этом 18 апреля сообщили в пресс-службе МЧС России.

Sergey Nikiforov/Global Look Press

При этом в Оренбурге в зоне подтопления остаются свыше 6500 домов и 11 200 приусадебных участков. Спасатели МЧС России откачивают воду из подвалов домов.

«Эвакуированы 1907 человек, в том числе 348 детей, всего с начала паводка ― почти 14 000 жителей», ― уточнили в Telegram-канале ведомства.

В Орске за сутки вода ушла из 370 жилых домов и дворов. Подтопленными остались 2438 домов и дворов. Из города эвакуировали 2557 человек, из них 801 ребёнка.

Также сотрудники МЧС продолжили работу на подтопленных территориях в Курганской области. В областном центре река Тобол преодолела опасную отметку и достигла 968 см. В регионе подтоплены 2090 жилых и 3380 дачных домов, а также пять низководных мостов и восемь участков дорог.

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Как сообщало ИА Регнум, из-за паводка в Орске снизили энергоснабжение объектов водоканала. Защита подтопленной ЛЭП Орского производственного отделения «Оренбургэнерго» сработала в ночь на 18 апреля. В результате электроснабжение объектов водоканала временно ограничили. Восстановительные работы специалисты ведут круглосуточно.

В ночь на 18 апреля уровень реки Урал у Оренбурга снизился на 16 см и достиг отметки в 10,74 метра.

По состоянию на 8:00 18 апреля на территории 18 муниципальных образований в 75 населённых пунктах и 45 СНТ в Оренбургской области оказались подтоплены 15 444 жилых дома, 22 537 приусадебных участков. За сутки в области от воды освободились 876 жилых домов, 1634 приусадебных участка.

Глава МЧС Александр Куренков заявил, что нынешнее весеннее половодье в стране стало самым масштабным за последние несколько десятилетий.