Москва, 18 апреля, 2024, 13:54 — ИА Регнум. Никаких обсуждений темы принадлежности южных Курил быть не может, суверенитет России над этой территорией неоспорим, заявила 18 апреля на брифинге официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.

Данил Годлевский/РИА Новости

«Российский суверенитет над этими островами не просто неоспорим, но он в принципе не является предметом для какого-либо обсуждения», — сказала дипломат.

Она подчеркнула, что никакие заявления Токио не смогут изменить эту реальность. Российский дипломат напомнила японскому правительству, что, по итогам Второй мировой войны, южные Курилы являются неотъемлемой частью территории России.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства посоветовала не тратить время на прочтение повторяющихся из года в год заявлений Токио.

«МИД Японии из года в год тиражирует многостраничный документ с уже надоевшими и устаревшими формулировками», — добавила Захарова.

Японский МИД 16 апреля опубликовал ежегодный доклад «Синяя книга», в которой утверждает, что южные Курилы якобы принадлежат Токио и что Москва их якобы «незаконно оккупировала». Ведомство также заявило, что рассчитывает на подписание с Россией мирного договора.

Москва неоднократно напоминала японскому правительству о том, что входящие в состав Сахалинской области южные Курилы советские войска заняли в ходе Курильской десантной операции в ходе войны с Японией — союзницей нацистской Германии. Япония 2 сентября 1945 года подписала акт о капитуляции.

В конце марта 2024 года посол России в Японии Николай Ноздрев назвал уровень отношений Москвы и Токио исторически низким с момента окончания Второй мировой войны. Этому способствует недружественная политика японской стороны в отношении России, в том числе санкции и агрессивные антироссийские выпады.