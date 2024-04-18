Москва, 18 апреля, 2024, 13:21 — ИА Регнум. Правительство расширило перечень жизненно важных лекарственных препаратов новыми наименованиями, включив в него средства для лечения вирусных и бактериальных инфекций и препараты для пациентов с рассеянным склерозом. Соответствующее распоряжение 18 апреля подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Наталья Стрельцова ИА Регнум

«Добавлены три комбинированных препарата, которые применяются для лечения больных с различными вирусными и бактериальными инфекциями и инфекционно-воспалительными заболеваниями. Это цефепим +сульбактам, ламивудин+фосфазид, тирозил-D-аланил-глицил-фенилаланил-лейцил-аргинина сукцинат», — сообщается на сайте правительства.

В перечень также включили два новых лекарства для пациентов с рассеянным склерозом — сампэгинтерферон бета-1а и дивозилимаб. Включённые в перечень препараты производят в России, в том числе готовую лекарственную форму и синтез молекул действующего вещества.

Как сообщало ИА Регнум, 5 апреля мэр Москвы Сергей Собянин включил препарат «Инклисиран» в перечень бесплатных лекарственных препаратов для москвичей. Его назначают для снижения уровня липопротеинов людям с высоким уровнем холестерина. Лекарство препятствует образованию склеротических бляшек в сосудах. Решение о применении этого лекарства в практике городского здравоохранения приняли по результатам наблюдательного исследования эффективности, проведенного столичным департаментом здравоохранения в 2023 году.