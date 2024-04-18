Москва, 18 апреля, 2024, 13:00 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин всегда очень внимательно относится к людям, требуя от представителей власти корректных предложений, когда речь идет о бедах простых граждан. Об этом 18 апреля заявил на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя сделанное президентом накануне замечание главе Томской области Александру Моору.

Алексей Никольский/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин и губернатор Тюменской области Александр Моор

«Вы знаете, что он всегда очень внимательно относится к людям и, конечно же, требует от представителей власти корректных выражений, когда речь идёт о людях, об их бедах, об их заботах и чаяниях», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

Представитель Кремля отметил, что президент всегда именно так относится к простым гражданам и потому очень требователен в этом вопросе.

Как сообщало ИА Регнум, 17 апреля в ходе совещания с членами правительства Путин сделал замечание Моору, назвавшему «упёртыми» отказавшихся эвакуироваться жителей Тюменской области. Глава государства отметил, что это совсем не смешно, указав на то, что люди не хотят уезжать из-за боязни за имущество.

Президент в ходе совещания также призвал вовремя организовывать работу по оценке ущерба от паводков. Путин также почеркнул, что это необходимо делать без каких-либо пауз.

Глава государства 17 апреля рассказал, что после схода воды в пострадавших от паводков регионах проведёт широкое совещание с муниципалитетами для обсуждения необходимых восстановительных работ. При этом глава МЧС Александр Куренков сообщил, что самая сложная обстановка с паводками сложилась в трёх областях — Оренбургской, Курганской и Тюменской.