Москва, 18 апреля, 2024, 13:00 — ИА Регнум. В администрации президента России не стали комментировать задержание в Дагестане главы МЧС Чеченской Республики Алихана Цакаева. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 18 апреля заявил журналистам, что это не вопрос Кремля.

Кирилл Каллиников/РИА Новости Глава МЧС Чеченской Республики Алихан Цакаев

«Вы знаете, это не наш вопрос», ― подчеркнул Песков.

Он посоветовал представителям СМИ обратиться за разъяснениями в МЧС.

Как сообщало ИА Регнум, 17 апреля «Известия» со ссылкой на источник в силовых структурах сообщили, что главу МЧС Чечни Алихана Цакаева задержали в Дагестане.

На опубликованных кадрах видно, как силовики вместе с сотрудниками ДПС подходят к чёрному внедорожнику министра. Они в грубой форме вытащили его и положили на землю. Причину задержания собеседник издания не уточнил.

Начальником главного управления МЧС России по Чеченской Республике Цахаева назначили с марта 2022 года. До этого с 2006 по 2007 год он занимал пост начальника отдела «П» отряда милиции спецназначения центра «Т» ГУ МВД России по Южному федеральному округу. С 2007 по 2019 год был командиром отряда мобильного особого назначения МВД по Чечне, а впоследствии Управления федеральной службы войск нацгвардии России по Чечне.