Киев, 18 апреля, 2024, 15:34 — ИА Регнум. Суточные пики потребления электроэнергии на Украине, учитывая погодные условия и общую ситуацию, способны в ближайшие дни спровоцировать веерные отключения, допустил заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов. Так он прокомментировал корреспонденту ИА Регнум сделанное 17 апреля заявление главы украинской отраслевой компании, призвавшего граждан Украины экономить электроэнергию.

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Существуют суточные пики потребления электрической энергии, и если возникают риски, связанные с её поставками, то эти пики действительно способны перегружать систему, объяснил эксперт.

«Есть утренние пики, есть вечерние. То есть утром вы встали, чайничек включили, телевизор включили. В общем, заработало всё. И таких, как вы, ещё миллионы людей. Электрической энергии надо больше. Соответственно, её больше начинают производить. Электростанции увеличивают выработку. То же самое вечером. Все пришли с работы, свет включили, телевизор включили и так далее. Можно ли людей призвать не включать телевизор, включить свет в одной комнате, а не во всех сразу? Можно. И таким образом вы сократите вечерние и утренние пики потребления. В принципе, это нельзя назвать неразумным. Это вполне адекватная рекомендация в условиях, когда действительно снижается температура и может потребоваться увеличение производства электрической энергии для нужд отопления и тепла на соответствующих электростанциях и электроцентралях», — прокомментировал Фролов.

То есть заявление гендиректора украинской компании в данном случае означает, что если украинские потребители не смогут сэкономить достаточный объём электроэнергии в ближайшие несколько дней, когда температура во многих регионах страны опустится до плюс 6 — плюс 7 градусов по Цельсию, то веерные отключения на Украине практически неизбежны.

«Если нагрузка превысит имеющиеся мощности, то им придётся отключать часть потребителей — одних, других, третьих — чтобы удержать систему в рабочем состоянии», — резюмировал эксперт.

Дефицит электрогенерации на Украине может возникнуть из-за резкого похолодания 18 и 19 апреля. Об этом сообщил в социальной сети гендиректор входящей в украинский энергохолдинг ДТЭК компании Yasno Сергей Коваленко.

Резкое похолодание на Украине, как он уточнил, вынуждает его предупредить о высоком риске дефицита электрогенерации, которой может не хватить даже с учётом импорта. Гендиректор Yasno предложил гражданам и бизнесу снизить расход электроэнергии, иначе властям придётся вводить ограничения.

Ранее ИА Регнум сообщало, что смена тактики армии России при ударах по объектам энергетической инфраструктуры, как полагают на Украине, стала поворотным моментом в спецоперации.

Одна из самых масштабных атак, заявил глава киевского Центра исследований энергопромышленности Александр Харченко, была осуществлена 22 марта.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил 12 апреля, что киевский режим учитывает возможность массовых отключений электроэнергии. На Украине рассматривают введение почасовых графиков отключения электричества, сообщил днём позже исполнительный директор энергохолдинга ДТЭК Дмитрий Сахарук.

Удары по украинским энергетическим объектам — это вынужденный ответ на удары киевского режима по энергообъектам в России, заявил 11 апреля президент России Владимир Путин. Глава государства подчеркнул, что Россия воздерживалась от такого ответа в зимний период из гуманитарных соображений.