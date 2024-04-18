Москва, 18 апреля, 2024, 12:17 — ИА Регнум. Национальное рейтинговое агентство (НРА) повысило кредитный рейтинг МСП Банка, дочернего банка Корпорации МСП, до уровня А-(ru) по национальной рейтинговой шкале для РФ. Прогноз по рейтингу — «Стабильный».

Иван Шилов ИА Регнум Бизнес, предпринимательство, МСП

Повышение кредитного рейтинга банка обусловлено улучшением показателей рентабельности и операционной эффективности, высокими показателями достаточности капитала, увеличением диверсификации ресурсной базы и поддержкой в части фондирования со стороны государственных организаций. Агентство отмечает, что у банка высокая вероятность получения поддержки со стороны государства как конечного бенефициара. Это связано с его значимой ролью в реализации государством мер финансовой поддержки компаний МСП и статусом института развития в сфере малого и среднего предпринимательства.

«Мы пересмотрели внутренние процедуры, перезапустили продуктовую линейку финансовых инструментов поддержки бизнеса, а также начали процесс цифровизации всех сервисов. Всё это позволило существенно увеличить объем кредитно-гарантийной поддержки и увеличить количество ее получателей из числа МСП. Еще один важный показатель — чистая прибыль банка составила 1,2 млрд рублей. И это лучший результат с 2018 года (рост на 45%). Мы рассматриваем решение Национального рейтингового агентства как подтверждение правильности утвержденных направлений развития банка», — прокомментировал председатель наблюдательного совета МСП Банка, генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

МСП Банк участвует в реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Его инициировал президент РФ Владимир Путин, реализацию курирует первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов.