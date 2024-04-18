Москва, 18 апреля, 2024, 13:02 — ИА Регнум. Запад никак не отреагировал на озвученные киевскими властями планы о возможности новой атаки на Крымский мост. Об этом 18 апреля заявила на брифинге официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Sergey Aksyonov/Global Look Press

Дипломат напомнила, что глава киевского режима Владимир Зеленский 10 апреля в интервью немецкому изданию Bild сообщил о планах ВСУ разрушить Крымский мост в июле.

«Как вы думаете, была ли какая-то реакция со стороны Даунинг-стрит (канцелярия премьер-министра Великобритании. — Прим. ред.), Форин оффиса (британского МИД. — Прим. ред.), всевозможных обсерваторий по правам человека, которых наплодили на Западе? Нет», — сказала она.

Захарова также задалась вопросом о том, как бы ощущали себя западные общественность, официальные структуры и спецслужбы, если бы военные эксперты третьих стран вели публичное обсуждение, например, подрывов мостов в Германии, Португалии или тоннеля под Ла-Маншем на страницах крупных западных СМИ.

«Что бы сделали с этими изданиями и что бы сделали с теми экспертами, которые подобное предлагают?» — добавила она.

Как сообщало ИА Регнум, 10 апреля Зеленский рассказал о новых планах по подготовке контрнаступления украинских войск. По его словам, бойцы ВСУ будут пытаться разрушить Крымский мост и бить по российской инфраструктуре, которую он назвал «военной целью».

Британская газета The Sun 14 апреля написала, что Киев попытается уничтожить Крымский мост к середине июля. По словам опрошенных изданием экспертов, украинские военные используют от 20 до 40 ракет Storm Shadow для удара по дорожному полотну и морские беспилотники для подрыва опор.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 11 апреля заявил, что открытые заявления украинской стороны о террористических планах в отношении российских объектов вновь подтвердили правильность начала спецоперации.

В свою очередь, глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов заявил, что слова Зеленского о Крымском мосте вызваны агонией и страхом. По словам председателя, из развития событий становится очевидным, что Киев ответит за все уже совершённые им преступления.

Руководитель Главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилл Буданов (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) 7 апреля заявил, что киевский режим не способен уничтожить Крымский мост, потому что он хорошо защищён от атак. Он добавил, что украинские власти надеются получить от Германии крылатые ракеты дальнего радиуса поражения Taurus.

Главред RT Маргарита Симоньян 1 марта опубликовала аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры бундесвера обсуждали варианты удара по Крымскому мосту. Они также говорили о том, возможно ли применить Taurus таким образом, чтобы Германия могла дистанцироваться от атаки и не стать стороной конфликта.

Президент Владимир Путин 13 марта назвал фантазиями угрозы офицеров бундесвера нанести удар про Крымскому мосту, чтобы попытаться напугать Россию. Глава государства также напомнил, что участие немецких военных в атаке на мост будет противоречить Конституции Германии.

На автомобильной части Крымского моста 8 октября 2022 года взорвался грузовой автомобиль, это привело к частичному обрушению автомобильных пролётов, в результате чего погибли четыре человека. ФСБ установила, что к этому причастно ГУР Украины, а глава Службы безопасности Украины Василий Малюк (внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) 26 июля 2023 года признал причастность Киева к теракту на Крымском мосту в октябре 2022 года.

Второй раз Крымский мост Киев атаковал 17 июля 2023 года с помощью морских дронов. В результате теракта погибла ехавшая отдыхать в Крым семейная пара из Белгородской области.