Луганск, 18 апреля, 2024, 11:08 — ИА Регнум. Сотрудники Росгвардии нашли на территории ЛНР очередной тайник украинской армии, с оружием и боеприпасами, в том числе французского производства. Об этом 18 апреля сообщила пресс-служба ведомства.

Росгвардия

«Росгвардейцы совместно с сотрудниками военной контрразведки ФСБ России обнаружили более 4,5 тысячи боеприпасов украинских вооруженных формирований, в том числе французского производства», — проинформировали в службе.

Тайник обнаружили в разрушенном производственном помещении у одного из населённых пунктов. Боеприпасы удалось найти с помощью минно-разыскной собаки, так как они были тщательно замаскированы в нишах в полу и заложены кирпичами.

Сотрудники Росгвардии изъяли из схрона свыше 4,5 тысячи боеприпасов к стрелковому оружию, 27 осколочных и дымовых гранат с запалами, включая французские OF-37, гранатомёты РПГ-26 и РШГ-2, а 31 выстрел к ним. Найденное переместили на склад с соблюдением мер безопасности.

Как сообщало ИА Регнум, 5 апреля в Росгвардии рассказали, что сотрудники ведомства нашли в ЛНР более 1,5 тыс. противопехотных мин и уничтожили их. Уточнялось, ранее в ДНР обнаружили тайник с противопехотными осколочными минами ПОМ-2 и КПОМ-2 в кассетном исполнении, которые также затем уничтожили на полигоне.

Инженерные подразделения Росгвардии 4 апреля обнаружили заминированный тайник с иностранным вооружением, заготовленный ВСУ при отступлении. Выяснив, что помещение заминировано, специалисты УФСБ уничтожили найденное вооружение на месте накладными зарядами.

Командир российской инженерно-сапёрной группы 31 марта рассказал об обнаружении на освобождённой от ВСУ территории тайника с образцами западного оружия. Военный добавил, что украинские войска при отходе оставили на территориях ЛНР много противопехотных мин.