Вена, 18 апреля, 2024, 11:02 — ИА Регнум. Один из наиболее крупных инвесторов на Украине англо-немецкий бизнесмен Арнульф Дамерау заявил, что коррумпированные местные чиновники, включая сотрудников администрации главы киевского режима Владимира Зеленского, вымогали у него десятки миллионов евро за прекращение судебных преследований его бизнеса. Об этом 18 апреля сообщила газета Financial Times.

IMAGO/Chris Emil Janssen

«Один из крупнейших частных западных инвесторов на Украине заявил, что коррумпированные чиновники в службах безопасности страны и администрации Зеленского пытаются вымогать у него десятки миллионов евро», — рассказали журналисты.

Дамерау — один из совладельцев крупного онлайн-казино «Космолот», являющегося десятым по величине украинским налогоплательщиком. В ходе проверки бюро экономической безопасности Украины обвинило владеющую онлайн-казино компанию в нарушении законодательства об азартных играх и уклонении от уплаты налогов на сумму 560 млн евро. По словам бизнесмена, все претензии к компании — сфабрикованные.

Предприниматель заявил, что с ним в Вене в декабре встретился житель Украины, заявивший, что иски в отношении «Космолота» снимут, если Дамерау передаст офшорному трасту контроль над половиной компании. Бизнесмен рассказал, что сообщил подробности встречи и имена причастных к ней лиц, а также направил фотографии службами безопасности в Европе и Вашингтоне.

«Это страна [Украина], которая стремится стать частью НАТО и Европейского Союза, но то, что происходит там сейчас со стороны небольшого меньшинства, вызывает у меня дежавю самых мрачных времен Януковича», — отметил он.

Как сообщало ИА Регнум, 24 февраля Пентагон возбудил свыше 50 уголовных дел о нарушениях при поставках оружия на Украину. В них фигурируют коррупция, мошенничество при закупках, подмена продукта, кража, а также нецелевое использование средств.

Украинский политик Сергей Гайдай в ноябре 2023 года заявил, что на Украине усилилось воровство из бюджета из-за ожиданий поражения Киева. По его словам, украинские чиновники на фоне этого стали разворовывать бюджет страны, используя для собственных нужд крупные суммы денег.

Член комитета Государственной думы по международным делам Дмитрий Белик 6 октября 2023 года заявил, что украинские власти не будут бороться с коррупцией, потому что в условиях беспорядка и беспредела им очень удобно пополнять карманы помощью Запада. Депутат уточнил, что масштабы хищений со стороны киевских властей только растут на фоне стремительного разрушения украинской экономики.