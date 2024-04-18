Ишим, Тюменская область, 18 апреля, 2024, 10:10 — ИА Регнум. Уровень воды в реке Ишим одноименного города в Тюменской области за сутки поднялся на 44 сантиметра, составив, по состоянию на 08:00 (06:00 мск), 462 сантиметра. Это 18 апреля следует из данных информационного центра регионального правительства.

Максим Слуцкий/ТАСС

По состоянию на 20:00 (18:00 мск) 17 апреля уровень воды в Ишиме в этом районе достиг отметки 418 сантиметров, критическая отметка уровня составляет 850 сантиметров.

Рост уровня воды продолжает наблюдаться у Абатского и Викуловского районов Тюменской области, где он утром составил 489 сантиметров и 383 сантиметра соответственно. При этом в районе села Ильинка уровень Ишим незначительно снизился — с 892 до 891 сантиметра.

Как передавало ИА Регнум, 17 апреля администрация Ишимского района сообщила об эвакуации жителей из 14 населённых пунктов. Её объявили в посёлках Плодопитомник, Дом Отдыха, Детский санаторий, Детский дом 29, сёлах Боровое, Плешково иКлепиково, а также в деревнях Синицына, Симаново, Заворохино, Большой Остров, Кошкарагай, Налимова и Макарово.

Позднее в этот же день глава Казанского района Татьяна Богданова Тюменской области написала, что вода из Ишима начала подходить к дамбам в селе Казанском. Она уточнила, что из-за этого в зону подтопления попали населённые пункты вдоль реки.

Президент России Владимир Путин 17 апреля заявил, что работу по оценке ущерба от паводков необходимо организовывать вовремя и без пауз. До этого глава государства рассказал, что практически каждый день общается с главой МЧС Александром Куренковым по ситуации с паводками в стране.