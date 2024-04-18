* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 18 апреля, 2024, 10:05 — ИА Регнум. Мосгорсуд оставил без изменений административное наказание музыканту Андрею Макаревичу (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) в виде штрафа в размере 35 тысяч рублей за дискредитацию российской армии, сообщили 18 апреля в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Андрей Макаревич (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом)

«Московский городской суд оставил постановление Симоновского районного суда города Москвы о назначении Макаревичу Андрею Вадимовичу административного наказания в виде административного штрафа в размере 35 тысяч рублей без изменения, апелляционную жалобу заявителя без удовлетворения», — сообщили в пресс-службе.

Как сообщало ИА Регнум, 2 сентября 2022 года Минюст внёс Макаревича в реестр физилиц — иностранных агентов. В ноябре суд отказался снять с него статус иноагента.

Как рассказал его адвокат Александр Передрук, в список иноагентов Макаревича добавили из-за высказываний в своём Telegram-канале и зарубежных СМИ, в частности украинскому журналисту Дмитрию Гордону (иноагент, включён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов).

После начала СВО Макаревич переехал из России в Израиль в марте 2022 года. Он неоднократно высказывался против, воссоединения Крыма с Россией, СВО и в поддержку киевского режима. Украинские СМИ в 2014 году сообщали о том, что на деньги Макаревича ВСУ приобрели обмундирование.