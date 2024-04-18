Бразилиа, 18 апреля, 2024, 10:55 — ИА Регнум. Невеста скончалась на собственной свадьбе в Бразилии от остановки сердца. Об этом 16 апреля сообщил британский портал Metro.

Celso Pupo/Global Look Press

По информации источника, 38-летняя Елизанджела Газано праздновала свадьбу в загородном доме в Лимерии и, потеряв равновесие, упала в бассейн, рядом с которым танцевала.

Другие участники свадьбы пытались спасти невесту, у которой произошла внезапная остановка сердца. Женщину госпитализировали, однако медикам осталось только констатировать её смерть.

Как сообщало ИА Регнум, 26 октября 2023 года 17-летняя девушка из Москвы пережила у себя дома внезапную остановку сердца. Девушку доставили в отделение реанимации после того, как прибывшая по вызову родственников бригада скорой помощи реанимировала её.

В сентябре 2023 года от остановки сердца скончался 45-летний советник посольства Швеции в Москве. Мужчине стало плохо во время нахождения на рабочем месте в шведском посольстве на Мосфильмовской улице, он умер в машине скорой помощи по дороге в больницу.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко в октябре 2022 года рассказал, что в России каждый год до 250 тыс. человек умирают из-за внезапной остановки сердца. Глава ведомства уточнил, что государство уделяет значительное внимание вопросам качества медуслуг и внедрению современных медтехнологий, подготовке квалифицированных кадров, однако медработники не всегда могут моментально оказаться рядом с пострадавшим, когда счет идет на секунды.