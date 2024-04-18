Николаев, Украина, 18 апреля, 2024, 09:12 — ИА Регнум. Российские военные нанесли удар в районе военного аэродрома в пригороде Староконстантинова в Хмельницкой области и по военному аэродрому в Ивано-Франковской области. Об этом 18 апреля рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на коллег.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

«В Староконстантинове в направлении аэродрома прилёт, был очень мощный взрыв», — заявил он в беседе с «РИА Новости».

Лебедев уточнил, что также в ночь на 18 апреля нанесли удар по аэродрому в городе Коломыя в Ивано-Франковской области, в результате чего произошла детонация, а через несколько минут взрывы прогремели в Ивано-Франковске, где под удар попали военные склады.

«Потом было три прилёта в город Ивано-Франковск, недалеко от центра. Один из прилётов попал в расположение военных. Свидетели пишут о множестве скорых и о том, что кварталы почти сразу оцепили», — отметил координатор.

По информации подполья, украинская армия готовится принять на военном аэродроме в Староконстантинове американские истребители F-16, а потому он постоянно становится целью для ударов.

Министерство обороны пока не сообщало о каких-либо ударах по объектам на контролируемой Киевом территории. В военном ведомстве неоднократно подчёркивали, что армия России наносит удары исключительно по объектам энергетики, оборонной промышленности и военного управления.

Как передавало ИА Регнум, ранее 18 апреля украинское издание «Общественное» сообщило о серии взрывов в Ивано-Франковской области на западе Украины. В этот момент в регионе объявляли воздушную тревогу. Уточнялось, что не менее двух взрывов прогремели в Ивано-Франковске, а также в городах Коломыя и в Бурштыне.

В ночь на 18 апреля взрывы прогремели на территории Киевской и Хмельницкой областей. В Киевской области в результате взрывов вспыхнул пожар, для тушения которого выехали экстренные службы.